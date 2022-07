In Wiener Neustadt steht Wiege der Profi-Imkerei

Die Wiege der Imker-Ausbildung in NÖ steht allerdings in der nahen Statutarstadt Wiener Neustadt. Im Jahr 1770 legte Maria Theresia dort den Grundstein für die erste Imkerschule im Land. „Und mit dem sogenannten Maria-Theresien-Patent wurde sogar ein eigenes Gesetz erlassen, das der Imker-Ausbildung in Wiener Neustadt erstmals die rechtliche Grundlage gab“. erklärt Stückler. Mehr als 200 Jahre lang wurde die Kunst der Honigerzeugung in der Allzeit Getreuen gelehrt, ehe die Ausbildungsstätte 1989 in die Landwirtschaftliche Fachschule Warth-Aichhof in der Buckligen Welt übersiedelte.