Luca Hänni hat eine Zweitfamilie in der Steiermark

„Es ist eine große Ehre bei diesem Riesending dabei zu sein“, schwärmt Hänni vor seinem Auftritt am 30. Juli in Zeltweg. Hierzulande kennt man ihn seit dem Sieg bei „Deutschland sucht den Superstar“ vor zehn Jahren, der auch das Leben der damals 11-jährigen Marie-Sophie aus Bad Radkersburg veränderte. Alles drehte sich nur mehr um den Sänger. Der steirische Super-Fan kam seinem Schwarm bei einer Privataudienz näher, die Mutter Renate Remta organisierte. „Für meine Tochter ist Luca zum Freund geworden, mir selbst ist er wie ein Kind ans Herz gewachsen“, schwärmt die südsteirische Unternehmerin, die auch seine Karriere finanziell unterstützt hat. „Ich habe an den talentierten Jungen geglaubt und er hat viel zurückgegeben. Luca war bei Geburtstagsfeiern und auch der Firmung meiner Tochter dabei“. Telefonisch hält der Vielbeschäftigte innigen Kontakt und lässt sich auch gerne beraten. „Ich habe Luca empfohlen, beim Songcontest anzutreten“, lässt Remta in die vertrauensvolle Beziehung blicken. Kein Wunder, dass der Superstar der Steiermark so verbunden ist. „Auch meine Familie kommt mittlerweile zum Urlauben hier her“.