Darf ein Bundeskanzler in Krisenzeiten urlauben?

Gerade in Krisenzeiten wie diesen ist es dringend nötig ein Staatsoberhaupt an der Spitze zu haben, das auch jederzeit reagieren könnte. Ebenso wär es kein gutes Signal, wenn der Bundeskanzler in einer Energiekrise in den Urlaub fliegt - meinte Nehammer und hat deswegen seinen Urlaub in Griechenland vorerst storniert. Werner Kogler sieht es etwas gelassener, er fährt dieses Jahr noch mit dem Zug in den Urlaub, insofern „es die Zeit erlaubt“. Finden Sie, der Bundeskanzler sollte während einer Krise im Land bleiben und nicht in den Urlaub fahren, oder meinen Sie, dass er genau die selben Freiheiten wie die Bürger hat? Wir sind auf Ihren Kommentar dazu sehr gespannt!