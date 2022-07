Lewandowski: Barcelona 48 Stunden „in Angst“

Denn eigentlich hätte die Unterzeichnung schon am Sonntagabend oder am Montagmorgen erfolgen sollen. Doch es kam nicht dazu. Der Grund: Eine Vermögenssteuer in Katalonien, die in anderen Landesteilen wie etwa in der Hauptstadt Madrid in der Form nicht existiert. Es heißt, dass „Lewa“ zusätzlich 2,5 Prozent Steuern zahlen muss.