Ohne Helm gegen Baum: Helfer reanimierte Radfahrer

Sturz bei Abfahrt

Der Rumäne war gemeinsam mit einem Kollegen (31) auf einem Mountainbike unterwegs. Als beide gegen 19.20 Uhr auf der Gemeindestraße Littring ein steiles Straßenstück hinunterfuhren, dürfte der Ältere seine Geschwindigkeit unterschätzt haben. In einer Kurve kam er von der Fahrbahn ab und krachte in einen Baum. Der Mann, der keinen Schutzhelm trug, blieb daraufhin reglos am Boden liegen.