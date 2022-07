Straßen und Schienen ächzen unter der Hitze

Grazer Bims: „Sollte kein Problem geben“

Ähnlich ist die Situation auch bei den Bims in Graz: „Es sollte keine Problem geben: die Schienen liegen eingebettet in der Straße und können daher nicht aus. Außer in Mariatrost, wo sie obenauf liegen: da ist aber Schatten“, sagt Gerald Zaczek-Pichler, Sprecher der Holding Graz.