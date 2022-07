Wegen Nieser: Frau (19) kracht gegen Staukolonne

Der Unfall ereignete sich gegen 8.20 Uhr. Die 19-Jährige fuhr mit ihrem Auto auf der Loferer Straße B178 von Ellmau kommend in Richtung Söll. Wegen Bauarbeiten am Bankett wurde der Verkehr wechselseitig angehalten, wodurch es zu Staus in beiden Richtungen kam. „Vermutlich wegen eines Niesanfalls nahm die Frau die Kolonne nicht eindeutig wahr und krachte in das letzte Auto“, heißt es von der Polizei.