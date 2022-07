Wolfsberger AC gegen Sturm Graz ab 19.30 Uhr LIVE

Der Saisonstart hat es für beide Europacup-Starter in sich. „Wir müssen sehr schnell am Punkt sein“, sagte Graz-Trainer Christian Ilzer. Bei Sturm fehlt ein Routinier: Jakob Jantscher zwingt ein Muskelfaserriss zu einer Pause. Der 33-Jährige, in der Vorsaison mit 14 Toren erfolgreichster Angreifer, verletzte sich in der Vorwoche beim 6:0-Sieg im Cup gegen den SC Röthis. Die Ausfalldauer könne nur geschätzt werden, heißt es aus Graz. „Er wird wohl einige Wochen ausfallen“, meinte Ilzer mit Hinblick auf die kommenden Aufgaben, die es in sich haben. In der kommenden Woche empfangen die „Schwoazn“ zunächst Meister Salzburg in Graz, drei Tage später steht das Hinspiel in der Champions-League-Quali bei Dynamo Kiew oder Fenerbahce an.