Sturz von Bürosessel: Rettungsheli muss anrücken

Zu einer spontanen Hilfeleistung wurde eine Streife der Lindauer Polizeiinspektion am Donnerstagnachmittag gerufen. Ein 53-jähriger Mann war aus bisher unbekannten Gründen in einem Büro von seinem Bürosessel gefallen. Dabei zog er sich eine Platzwunde am Kopf und einen Nasenbeinbruch zu.