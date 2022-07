Die Torjägerkrone als das Ticket ins Ausland

Tore sind noch immer die härteste Währung im Fußball, der Titel des Torschützenkönigs ist seit Jahren gleichbedeutend mit einem Auslands-Transfer. Zeigte sich zuletzt bei Salzburgs Karim Adeyemi, der zu Dortmund wechselte - der mit 19 Treffer gleichauf liegende Giacomo Vrioni ging von der WSG Tirol zu MLS-Klub New England. In der Saison davor war Salzburgs Patson Daka bester Schütze, er spielt bei Leeds. Der Israeli Shon Weissman durfte nach der Traumsaison 2019/20 mit 24 Treffern im Gepäck zu Real Valladolid, sein Vorgänger Munas Dabbur verdient sein Geld in Hoffenheim. Nicht nach Wunsch lief es für Ex-Austrianer Larry Kayode, der 2016/17 immerhin 17 Tore erzielte - Manchester City verlieh ihn an Girona, dann sicherte sich Schachtar Donezk die Rechte, verlieh ihn in die Türkei zu Gazientep und Sivasspor. Von 2013 bis 2016 hieß der Torschützenkönig Jonathan Soriano, der sich dann seine Tore bei Beijing Guoan fürstlich bezahlen ließ.