Infrarotwärme verhindert 17.000 € Wohnbauförderung

„Man muss offener für alternative Systeme sein“

In anderen Bundesländern seien geregelte Stromheizsysteme in Kombination mit einer PV-Anlage erwünscht. Auch eine EU-Ökodesign-Richtlinie aus dem Jahr 2015 drücke dies aus. Für Werner S. ist es paradox, dass die Wohnbauförderung nicht unterscheidet, ob man die Energie selbst produziert oder dem Netz entnimmt. Eine weitere Differenzierung beim Begriff Elektrodirektheizungen mahnt Hackl ein, nämlich zwischen Jahrzehnte alten „Stromheizungen“ und neu entwickelten Systemen: „Man müsste offener sein für alternative Lösungen, gerade in diesen Zeiten der Energiekrise.“