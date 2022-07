Alles neu bei Wacker ++ Aufsteiger UFC Hallein

DIe Karten werden neu gemischt und viele Teams in der 3. Liga stehen unmittelbar vor dem Saisonstart. In unserer Donnerstags-Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem FC Wacker, der den bitteren Gang in die Hypo Tirol Liga angehen musste. Mit Chefcoach Akif Günlü hat man den Wunschkandidaten an Land gezogen - die ersten Spiele werden zeigen, wie stark die Hauptstädter performen.