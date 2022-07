Jahrhundertunwetter: In Gnesau packten alle mit an

In der Gemeinde Gnesau im Bezirk Feldkirchen zerstörte das Unwetter mehrere Straßen und Höfe. Verglichen mit dem Gegendtal habe sich der Schaden jedoch noch in Grenzen gehalten. Wie in Arriach und Treffen dauern aber auch in Gnesau die Aufräumarbeiten noch weiter an. „Auch einige Privathäuser und Landwirtschaften sind betroffen“, wie Vizebürgermeisterin Brigitte Ritzinger schildert: „Ohne die rechtzeitige Maßnahmensetzung wäre der Schaden aber auch bei uns mit Sicherheit unüberschaubar geworden!“