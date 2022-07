Bei der Affenhitze brauchen auch Tiere Abkühlung

Trinkwasser und Abendspaziergang

Dazu gehört aber mehr als nur reichlich Trinkwasser bereitzustellen und den Liebling beim Einkauf nicht im Auto zurückzulassen. Spaziergänge sollten etwa auf die kühleren Morgen- oder Abendstunden verlegt werden und extrem heißer Asphalt oder Beton unbedingt vermieden werden. „Sie können zu Verbrennungen an den Pfoten führen“, mahnt Pröll. Außerdem sollte man das Verhalten der Fellnase immer beobachten. „Ein gestreckter Hals mit extrem starkem Hecheln oder Gleichgewichtsstörungen könnten auf einen Hitzschlag hindeuten“, so Pröll. Lediglich gut gemeint wäre es, Bello und Co. eine Rasur zu verpassen. „Das würde die Fell-Schutzschicht zerstören“, weiß der Landesjägermeister.