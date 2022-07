Explosion in tschechischer Raffinerie: 4 Verletzte

In einer Raffinerie in der tschechischen Stadt Litvinov ist es in der Nacht zum Donnerstag zu einer Explosion gekommen. Es kam in weiterer Folge zu einem Brand, bei dem vier Arbeiter verletzt wurden. Der Betriebsunfall ereignete sich bei der Erdölverarbeitung mittels Hydrocracken, wie das Unternehmen Orlen Unipetrol mitteilte. Das Feuer ist inzwischen fast vollständig gelöscht.