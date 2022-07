Unrentable Skigebiete schließen, Gletscher nützen

„Kosten laufen ins Uferlose“

Insgesamt seien in fast zehn Jahren mehr als 200 Millionen Euro an Steuergeld von Bund, Land, Gemeinden und Tourismusverbänden in die Förderungen von Tiroler Skigebieten geflossen. Zu befürchten seien eklatante Steigerungen – Stichwort Energiekosten.