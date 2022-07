SPÖ Neusiedl/ See ließ ÖVP einfach sitzen

Der VP-Mandatar weiter: Der von ÖVP, FPÖ und Grünen geplante Beschluss für ein Spital in Neusiedl und gegen die Umwidmung am Standort in Gols wurde mit dieser Aktion verhindert.“ Die Einspruchsfrist läuft morgen ohne Stellungnahme aus Neusiedl ab. Halbritter will Neusiedl als regionales Zentrum stärken und plädiert deshalb für ein Krankenhaus im Bezirksvorort. Er kritisiert die Haltung der Bürgermeisterin scharf. „Ihre Aufgabe wäre es die Interessen der Gemeinde und nicht die des Landes zu vertreten“, so Halbritter.