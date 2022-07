Die Vienna Vikings zeigen in ihrer Premieren-Saison in der European League of Football (ELF) ansehnliche Leistungen. Aktuell gehen zwölf Mannschaften an den Start, der sukzessive Aufbau erfolgt aber in den kommenden Jahren. Markus Kraetschmer ist nach 23 Jahren bei der Wiener Austria dem Sport erhalten geblieben und agiert in beratender Funktion als auch als Teilhaber der GmbH in der ELF. Auch er sieht eine große Community auf dem europäischen Football-Markt: „Es gibt ein klares Wachstumspotential auf 24 Mannschaften zu gehen“.