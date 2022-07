15 Kinder landen nach Unfall auf Ponyhof im Spital

Beim Zusammenprall mit Pferden auf einem Ponyhof in Nordwestfrankreich sind 15 Kinder und zwei Aufsichtspersonen verletzt worden. Drei der jungen Opfer erlitten dabei schwere Verletzungen. Wie die Staatsanwaltschaft Rennes am Mittwoch mitteilte, warfen die Tiere die Kinder um oder rempelten sie an. Die Verwundeten wurden nach dem Vorfall am Dienstagabend nahe dem bretonischen Vitré ins Krankenhaus gebracht.