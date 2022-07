Wird es im Winter in den Klassen kalt bleiben?

Vielerorts zerbricht man sich aktuell den Kopf, wie man trotz der drohenden Gasknappheit durch den kommenden Winter kommt. Nicht nur private Personen sind davon betroffen, sondern auch öffentliche Einrichtungen wie etwa Schulen. „Wie warm oder kalt es in den Klassenzimmern ist, ist Sache des Schulerhalters. Und das ist der Gemeinde- oder Städtebund“, hieß es auf „Krone“-Anfrage seitens der oö. Bildungsdirektion. Dort zeigt man sich (noch) ziemlich entspannt. „Es gibt derzeit keine Alarmstufe in den Schulen. Wir haben jetzt genug Gas, deshalb auch keine Notfallpläne. Bis April bzw. Mai kommenden Jahres sind wir sicher“, sagt der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ), der am Freitag trotzdem zu einem Krisengipfel zum Thema Gasversorgung laden wird. „Durch unsere Industrie sind wir die Stadt Österreichs, die am allermeisten am Russen-Gas hängt“, betont Luger.