Rad-Kriterium: So steht‘s um die Weltstars

Die Tour de France geht langsam, aber sicher in die entscheidende Phase - und schon zwei Tage nach ihrem Ende steigt mit dem Grazer Altstadt-Kriterium am 26. Juli das ganz große heimische Radsport-Highlight. Das nicht nur mit Olympiasieger Primoz Roglic (Slo) und wohl auch seinem Landsmann und Doppel-Tour-Sieger Tadej Pogacar, sondern auch mit massiver österreichischer Beteiligung aufwarten kann. So steht‘s um die Ankunft der Top-Fahrer in der Steiermark.