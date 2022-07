Die Grazer Murszene erstrahlt in alter Größe

Raphael Wressnig zum Start

Den Auftakt zur Murszene gestaltet in diesem Jahr Raphael Wressnig mit seiner Hammond B-3. Gemeinsam mit den Brüdern Igor Prado an der Gitarre und Yuri Prado am Schlagzeug verbindet er Blues und Funk und bedient sich sowohl an der alten als auch der neuen Schule. „Groove & Good Times“ lautet der Titel des Programms, mit dem die drei schon einmal die Vorgabe für die weiteren acht Termine festschreiben. Denn eine gute Zeit wird man in jedem Fall haben, wenn man die neun Konzerte der Murszene besucht und dazu den einen oder anderen Drink genießt.