Kongo: Wirbel um Öl- und Gas-Pläne im Regenwald

Energieminister Didier Budimbu kündigte am Dienstag in Kinshasa die Versteigerung von Öl- und Gas-Suchrechten in rund 30 Regionen des zentralafrikanischen Landes an. Umweltschützer warnen vor Zerstörungen an der Natur sowie vor der Freisetzung großer Mengen klimaschädlichen CO2, das in den Feuchtgebieten des Kongobeckens gebunden ist.