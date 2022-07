Sängerin Sabine Kapfinger: Wie ein bunter Phönix

Reales Gesicht für den Hitsong „Hiatamadl“

Die heute 48-jährige Sabine Kapfinger, die ihren Vornamen vom Anfangsbuchstaben her lieber mit „Z“ als mit „S“ geschrieben sieht, war und ist die Person, welche den Alltime-Hit „Koa Hiatamadl“ in allen Belangen personifizierte. Zabine war die, die das Jodeln mit E-Gitarre, Drums und Bassgitarre in Einklang brachte und dabei wie ein Derwisch über die Bühne fegte. Aber gleichzeitig eine subtile Erotik versprühte, die man so urtümlich und ehrlich vorher in Kombination mit Livemusik in unseren Breitengraden eigentlich nicht kannte. Selbstverständlich war in diesen Jahren des Bestehens der „Alpinkatzen“ das „Griss“ um die faszinierende junge Frau hoch. Zahlreiche Angebote, auch aus anderen Bereichen der Unterhaltungsbranche, wurden ihr offeriert. Manche nahm sie in Anspruch, andere lehnte sie auch aus moralischen Bedenken ab.