Fahrweise kritisiert: Buslenker verprügelte Frau

Der Bus war am Sonntag von der Slowakei kommend in Richtung Südtirol unterwegs, als an einer Tankstelle in Lienz ein kurzer Halt gemacht wurde. „Dabei beschwerte sich ein weiblicher Fahrgast über die angeblich aggressive Fahrweise des 34-jährigen Lenkers und teilte diesem mit, dass sie aussteigen wollte“, heißt es seitens der Polizei.