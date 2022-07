Moderne „Eisenbahner-Uni“ für Zukunftsberufe

Hier wird gelehrt, gelernt und geprüft: Mit der Eröffnung des neuen ÖBB-Bildungscampus in St. Pölten werden auf rund 60.000 Quadratmetern Top-Ausbildungen in echten Zukunftsberufen geboten. Da in den kommenden Jahren rund die Hälfte aller Bahn-Mitarbeiter in Pension geht, haben die ÖBB rund 75 Millionen Euro in die Hand genommen, um zeitgerecht in die benötigten Fachkräfte zu investieren.