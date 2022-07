Erderwärmung raubt den Blüten ihren Duft

Pflanzen locken ihre Bestäuber unter anderem mit dem Duft ihrer Blüten an. Was passiert, wenn die Klimaerwärmung diese Duftstoffe beeinflusst, haben Wissenschaftler der Universität Salzburg untersucht. Sie simulierten eine Erwärmung um fünf Grad Celsius und beobachteten die Effekte an mehreren Nutzpflanzen und Insektenarten.