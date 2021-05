„Unsere Bienen brauchen Blüten wie Bissen Brot“

„Unsere 700 Wildbienen brauchen sogenannte Unkräuter wie einen Bissen Brot. Das ist das vertiefte Ergebnis unserer Feldforschung an 100 Standorten in ganz Österreich“, appelliert die Wiener BOKU-Wissenschafterin Bärbel Pachinger. Zentraler Ökopunkt, warum diese Brachflächen, Waldböschungen und eben auch Blühwiesen so wichtig für das Überleben der Insekten und auch Vögel sind: Dort finden sie Nektar, den es eben in der intensiven Pestizid-belasteten Intensivlandwirtschaft nicht mehr gibt. Pachinger: „In unberührten Biotopen hingegen konnten wir nahezu alle Arten feststellen.“