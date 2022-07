Beim WAC gab‘s zum Trainingsauftakt 180 Liegestütz

Aller Anfang ist schwer! Auch für Marvin, den neuen motivierten Pressemann der Wolfsberger. Als im Test gegen Rostock die Norddeutschen zuletzt einen eigenen Pressesprecher hatten, der via Mikro - sehr emotional - seine Aufstellung bekannt gab, wollte Marvin natürlich nicht zurückstehen. Verlas brav die Startelf - um zu enden: „Und unser TORMANN heißt - Robin Dutt!“ Tormann statt Trainer! So weit ist’s - Umbruch hin oder her, inklusive neuer Dreierkette - bei den Kärntnern natürlich noch nicht. Wobei Dutt, aus seiner Vergangenheit Kenner der „großen“ Fußballwelt, der sich im beschaulichen Wolfsberg nach wie vor so richtig pudelwohl fühlt, sicher mehr macht als so mancher seiner Kollegen. Minutiös, still und leise, ohne jegliches Ballyhoo hat er die (sehr vielversprechenden) Transfers vorbereitet.