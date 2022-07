„Firmen müssen sich bei Mitarbeitern bewerben“

AMS-Landesgeschäftsführer Karl-Heinz Snobe sprach zuletzt von einer Zeitenwende am Arbeitsmarkt. Ist das Tempo der aktuellen Entwicklung überraschend?

„Mit der Dimension und der Geschwindigkeit des wirtschaftlichen Aufschwungs, der vor einem guten Jahr einsetzte, konnte man nicht wirklich rechnen“, so Snobe zur „Krone“. Aber bereits von 2016 bis 2019 sei die Arbeitslosigkeit in der Steiermark um 10.000 Personen gesunken (siehe Grafik). „Wir haben damals immer wieder auf die demografische Entwicklung und ihre Gefahren hingewiesen und erklärt, dass das Vermittlungspotenzial in unserem Bundesland stark zurückgehen wird.“ Corona hat das mehr als ein Jahr lang überdeckt, nun schlägt die Entwicklung voll durch.