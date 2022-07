46 Bewerber: Keiner kam zum Vorstellungsgespräch

Die Suche nach Arbeitskräften wird zu einem echten Marathon in der Steiermark. Davon kann der Friseur Ralph Thornbird, der in der Grazer Sporgasse einen Salon betreibt, ein Lied singen: „Ich bin eigentlich ständig auf der Suche und arbeite derzeit für drei, damit ich das Geschäft am Laufen halte“, schildert er.