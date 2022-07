Bärenschützklamm nach Todesdrama weiter gesperrt

Die Bärenschützklamm in Mixnitz ist ein einmaliges Naturjuwel und zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen für Steirer. Doch am 8. Juli 2020 kam es zu einer Tragödie, die alles verändern sollte: Mehrere Felsbrocken lösten sich aus den Steilwänden und krachten in die Tiefe. Drei Menschen kamen dabei ums Leben, neun wurden zum Teil schwer verletzt.