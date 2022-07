Lewandowski feiert Barcelona-Deal auf Mallorca

Test gegen Beckham-Klub

Das Team der Katalanen war Samstagnachmittag in die USA geflogen. Trainiert wird auf der Anlage von Inter Miami, dem Club von David Beckham. Das erste Testspiel gegen Inter Miami steht am Mittwoch (20. Juli) an. Es folgen Begegnungen gegen den Erzrivalen Real Madrid (23.), gegen Juventus Turin (26.) und New York Red Bulls (30.). Die offizielle Vorstellung Lewandowskis soll laut Medien nach der für den 31. Juli angesetzten Rückkehr der Delegation nach Barcelona erfolgen.