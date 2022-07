Nur zwei Olympiastarter schneller als Moritz Meier

Lukas Holaus und Alois Knabl hielten vergangenen Sommer Österreichs Fahnen bei den Olympsichen Spielen in Tokio hoch. Und am Sonntag duellierte sich das Duo bei den Staatsmeisterschaften in Obertrum um den Titel über die Kurzdistanz. Wobei der Salzburger Holaus am Ende die Nase deutlich vor seinem Tiroler Kontrahenten hatte.