„AmBach“ und immer auch am Puls der Zeit

Ein Zahlenmensch mit Herz für die Kultur

Obwohl stets hinter den Kulissen und nie auf der Bühne, gründete er 2006 mit Stefan Vögel und Hartmut Hofer das Vorarlberger Volkstheater (VOVO). „Der Reiz war, einen Kulturbetrieb mit einer schwarzen Null zu bilanzieren“, so der Zahlenmensch Hannes. Über weite Strecken gelang das auch - allein am Stammsitz „AmBach“ in Götzis strömten jährlich rund 40.000 Besucher zu den bis zu 150 Aufführungen. Und genau dort, also in der Kulturbühne „AmBach“, ist Hannes nach mehreren Jahren in der Tourismus-Branche nun wieder gelandet. Zwar konnte er bei der der „Golm Silvretta Lünersee GmbH“ sowie den Bergbahnen Brandnertal „Urlaub und Freizeit ideal mit dem Job verbinden“, dennoch entschloss sich der 51-jährige, Michael Löbl als Geschäftsführer der Kulturbühne nachzufolgen.