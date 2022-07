Stars der Herzen für ein „Krone“-Fest wie früher

Ein Fest wie vor Corona

Das war aber noch lange nicht alles, schließlich wird es heuer wieder wie vor Corona fünf Bühnen geben: Auf der Radio OÖ-Schlagerbühne erwarten wir Francine Jordi, Alle Achtung, Petra Frey, Trenkwalder, Natalie Holzner, die Innkreis Buam u. v. m. Am Fest-Freitag wartet die Land OÖ-Klassikbühne mit 4saxess oder dem Johann Strauß Ensemble, am Fest-Samstag die AK-Kulturbühne mit Eva Maria Marold, Severin Groebner, Michael Großschädl und Claudia Sadlo. Die Local-Heroes-Bühne, präsentiert von der Lawog, werden Steffi Mittermayr, Alex Zilinski Trio, Cook and the Gang, The Raw Rats uvm. rocken, während sich in der neuen Kuddelmuddel KidsArea die Kleinsten auf buntes Programm freuen dürfen.