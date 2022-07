Turbulenter Auftakt für Ex-ÖFB-Teamchef Foda

Auf Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda wartet ein turbulenter Auftakt: Am Samstag steht für den Neo-Zürich-Trainer der Super-League-Auftakt gegen Young Boys Bern auf dem Programm, nur wenige Tage später geht’s schon in der Champions-League-Quali weiter. Ein „irrer Trip“ steht bevor, so die Prognose der Schweizer Medien.