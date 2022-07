Erzählen Sie uns von Ihrem ersten Auto!

Die Zahl der Autokäufe geht weiter zurück und liegt auf tiefstem Stand seit 44 Jahren. Grund für uns, in der Erinnerungskiste zu wühlen und mit unseren Lesern in alten Zeiten zu schwelgen. Erzählen Sie uns gerne von Ihrem ersten Auto! Um welches Modell handelte es sich, war es ein Geschenk zu einem besonderen Anlass und welche spannenden Reisen haben Sie mit dem Auto unternommen? Wir freuen uns auf nostalgische Geschichten unten in den Kommentaren!