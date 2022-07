Kelchsauer feierten: Wunden der Flut sind verheilt

Baumaßnahmen auf rund zehn Kilometern Länge

Ein Jahr später blickt man auf große Kraftanstrengungen auf dem Weg zur Normalität zurück. Auf zehn Kilometern Länge (von der Mautstelle bis zur Mündung in die Brixentaler Ache) waren Wasserbauprojekte nötig. Was zugleich die Chance bot, auf Ökologie und Fischbestand mehr Rücksicht zu nehmen. Das wichtigste Symbol ist aber die neue Brücke am Talboden. Sie wurde gestern bei einem Festakt eingeweiht. Zuvor hatte es nur einen Behelfsübergang gegeben, der schon zehn Tage nach dem Hochwasser in Betrieb gehen konnte.