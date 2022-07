„Zweiter Platz vergleichbar mit dem Meistertitel“

Kaliber warten

„Wenn man am Ende wieder ‘Best of the Rest‘ ist, wäre es eine fantastische Saison, vergleichbar mit dem Meistertitel“, sagte Ilzer. Er erinnerte daran, dass der Schweizer Meister in der Champions League heuer bereits in der zweiten von vier Qualifikationsrunden antreten muss. „Da hat der Vize in Österreich den besseren Preis.“ Dies sei mit Blick auf die Fünfjahreswertung natürlich ein Verdienst von Salzburg.