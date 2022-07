Afghane schoss eigenen Bruder an

Rund zwei Stunden später meldete das Unfallkrankenhaus Salzburg bei der Polizei, eine Person mit einer oberflächlichen, nicht lebensgefährlichen Schusswunde im Bauchbereich zu behandeln. Nach der ambulanten Versorgung habe der Verletzte auf eigenes Verlangen das Krankenhaus wieder verlassen - nicht ohne zuvor erwähnt zu haben, vom Bruder angeschossen worden zu sein. Der 32-Jährige wurde in der Folge am Mittwoch in den frühen Morgenstunden in seiner Wohnung festgenommen. Bei der Einvernahme gab er an, dass es eine Schreckschusspistole irgendwie losgegangen wäre.