Benko: Signa-Sports-United-Aktie im Sinkflug

In der ersten Juli-Woche widmete sogar das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ den Aktivitäten des René Benko eine Spezialausgabe. In dem 30-minütigen TV-Stück kommt auch Altkanzler Alfred Gusenbauer zu Wort, der in der Signa-Gruppe als Beirat und Aufsichtsrat fungiert. Auf die Frage, warum so viele Menschen René Benko so viel Geld anvertrauten, erklärt Gusenbauer: „Na, das ist ziemlich einfach: Ein Investor ist daran interessiert, dass das Geld, das er einsetzt, anständig verzinst wird. Da sind alle Investoren gleich. Und das hat er halt von Anfang an geschafft. Die Investoren haben immer gut verdient.“