Noch immer kein Börsenglück für Kaufhausjongleur

Wenn René Benko Pläne schmiedet, dann geizt er in der Regel nicht mit Superlativen: Also war schon Monate vor der Erstnotiz der Signa Sports United an der New Yorker Stock Exchange (NYSE) vom „größten Börsengang im deutschen Sprachraum seit vielen Jahren“ sowie einer Bewertung von bis zu vier Milliarden US-Dollar die Rede. Ein halbes Jahr nach dem ersten Aufschlag auf dem Börsenparkett macht sich erneut Ernüchterung breit.