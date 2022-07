Einsiedlerin geht nach 13 Jahren in den Ruhestand

Man sah sie am Sonntag zur Messe in den Ort pilgern, man pilgerte zu ihrem bescheidenen Refugium am Fuße des Niederkaisers. Viele St. Johanner kennen Schwester Wilbirg Wakolbinger und werden sie schmerzlich vermissen. Die zarte Ordensfrau mit dem freundlichen Wesen hat die Einsiedelei Maria Blut in den vergangenen 13 Jahren zu einem Ort der Begegnung für Katholiken, Suchende, aber auch Menschen ohne Bezug zur Kirche gemacht.