Casino Cup: Weiteres NÖ-Team fix in Landesfinals

So liefen jetzt bei der bereits vierten Vorrunde in Niederösterreich auf dem „Spielfeld“ im Casino Baden der ASK Ternitz (2. Klasse Wechsel), der Nondorf SCU Koller (2. Klasse Steinfeld) und der FC Hörmann Heidenreichstein (1. Klasse Waldviertel) auf. Beim Roulette kamen nach einem zögrlichen Start nach und nach alle Teams aus der Deckung und setzten zügig ihre Jetons. Gut aufgewärmt und in bester Spiellaune ging es in weiterer Folge bei Black Jack darum, wer näher an 21 kommt.