Mann stirbt nach „Jägermeister-Challenge“

Der tragische Vorfall spielte sich vergangenes Wochenende in der Provinz Limpopo im Norden Südafrikas ab. In dem Lokal Blue Corner Car Wash & Liquor Restaurant wurde ein Trinkwettbewerb gestartet - eine Flasche Jägermeister mit einem Alkoholgehalt von 35 Prozent sollte so schnell wie möglich ausgetrunken werden.