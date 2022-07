Frau vor den Augen ihrer Kinder von Auto überrollt

Der Unfall erreignete sich am Mittwoch gegen 15 Uhr in St. Oswald bei Freistadt. Ein 30-jähriger Rumäne lenkte zuvor seinen Pkw von Freistadt nach St. Oswald bei Freistadt und parkte diesen dort auf einem markierten, abschüssigen Parkplatz. Danach ging er in die Wohnung eines Freundes.