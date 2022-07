Versuchter Überfall auf Tiroler Juweliergeschäft

Kuriose Szenen spielten sich in Kufstein ab! Die Polizei fahndet derzeit nach zwei unbekannten Tätern, die am heutigen Mittwoch gegen 17.20 Uhr versucht haben, einen Juwelier in Kufstein in Tirol auszurauben. Abgesehen hatten es die maskierten Diebe wohl auf wertvollen Schmuck und Uhren. Mit einem Gegenstand in Form einer Waffe bedrohte das Duo die Verkäuferin, doch die Täter gingen leer aus. Denn die Angestellte kam den Forderungen nicht nach. Laut „Tiroler Krone“-Informationen soll sie den beiden Tätern mutig und furchtlos entgegengetreten sein.