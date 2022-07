ESA-Rakete „Vega-C“ zu Jungfernflug abgehoben

Die Trägerrakete „Vega-C“ der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) ist am Mittwoch zu ihrem Jungfernflug gestartet. Die Rakete hob um 15.13 Uhr MESZ vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana ab, wie die ESA in einer Live-Übertragung berichtete. Sie soll mehrere Satelliten in eine Umlaufbahn in 5800 Kilometer Höhe bringen.