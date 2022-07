„Umgang mit Flüchtlingen muss überdacht werden“

Die Sprecherin der Grünen für Außenpolitik, Migration und Menschenrechte beklagt im Gespräch mit Carsten-Pieter Zimmermann auf krone.tv, dass innerhalb der EU Uneinigkeit in Bezug auf den Umgang mit Flüchtlingen bestehe. In der Folge würden diese instrumentalisiert. Die Union solle sich dringend Gedanken machen, was passieren wird, wenn sich noch mehr Menschen auf den Weg nach Europa begeben. Dies sei auch zu erwarten, da klimatische Veränderungen und humanitäre Katastrophen für Tausende das Leben in ihrem Herkunftsland unerträglich machen könnten.